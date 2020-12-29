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Назвали наиболее популярные устройства этого года

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Назвали наиболее популярные устройства этого года
Возросла актуальность аудиотехники. Фото: unsplash

На карантине украинцы стали больше играть в видеоигры и покупать приставки.

Их приобрели вдвое больше, чем в прошлом году - 15,8 тыс. единиц, говорится в аналитике OLX.

Технику для дома стали избирать на 93% больше, по сравнению с 2019-м. В этом году осуществили 14,5 тыс. доставок.

Возросла актуальность аудиотехники - наушников и микрофонов. 2020 года их стали покупать почти вдвое чаще.

"Мощные стационарные компьютеры этого года перегнали по популярности ноутбуки. Украинцы были готовы пожертвовать мобильностью техники ради ее характеристик. Компьютеры и комплектующие покупали на 75 процентов чаще, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

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Аналитики отмечают, что в разделе "Электроника" украинцы чаще всего искали:

- ноутбуки - более 1 млн запросов;

- Iphone x - 621 тыс. запросов;

- Iphone 7 - 541 тыс. запросов;

- Airpods - 513 тыс. запросов;

- Xiaomi - 441 тыс. запросов.

Развитие мобильных приложений, продажи с помощью видео, а также усиление защиты данных потребителей станут главными digital-трендами следующего года.

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