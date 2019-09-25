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среда, 25 сентября 2019 16:57

Назвали курс доллара на конец года

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Назвали курс доллара на конец года
К концу 2020-го доллар подорожает до 28 грн, прогнозирует JP Morgan. Фото: NewsOne

Американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны.

Ранее на конец года прогнозировал курс валют на уровне 28 грн/долл. Сейчас - 25,5 грн/долл., передает "Інтерфакс".

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Правда до конца 2020-го доллар подорожает до 28 грн. Средний курс валют в следующем году составит 27,5 грн/долл., прогнозируют аналитики.

Кроме того, до 15,5% к концу 2019-го снизится уровень учетной ставки Нацбанка. Сейчас составляет 16,5%. В 2020-м учетная ставка составит 10% годовых.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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