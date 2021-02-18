Назвали крупнейших торговых партнеров Украины. Россия - среди них

В 2020 году экспорт товаров и услуг составил $59 042 млн. Фото: unsplash

В прошлом году тройкой главных торговых партнеров Украины были Китай, Россия и Германия.

В 2020 году экспорт товаров и услуг составил $59 042 млн, или 92,2% по сравнению с 2019 годом. Импорт достиг отметки $59 297,5 млн, или 87,5%, говорится в данных Госстата.

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Больше всего Украина торговала в 2020 году со следующими странами:

- Китай. Суммарная доля экспорта и импорта составляет 13,1%. Это $15 731,3 млн. В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

- Россия - $10 034 млн и 8,4%.

- Германия - $8 411,4 млн и 7%.

- Польша - $7 970,1 млн и 6,7%.

- США - $5 782,8 млн и 4,8%.

Украинские аграрии предпочитают выращивание культур, которые можно дороже продать за границу. Зато объемы производства гречки за 20 лет сократились в 4,6 раза до 104 тыс. т в 2020 году.