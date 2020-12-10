Назвали 10 навыков, которые помогут найти работу

Важное требование - это знание английского. Фото: unsplash.com

В ближайшие 5 лет работодатели будут наиболее ценить критическое мышление, способность эффективно и быстро учиться, знания языков.

Одно из важнейших умений современного сотрудника - это способность адаптироваться в сложной реальности. Если человек постоянно готов к катаклизмам, то он сможет работать в любых новых условиях. Впрочем, это не единственное требование работодателей, рассказывает Obozrevatel.

В общем, эксперты выделяют 10 навыков, которыми должен обладать современный востребованный кандидат.

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Во-первых, это способность приспосабливаться к изменениям и адекватное восприятие изменчивости среды, критическое мышление и комплексный подход для решения проблем (умение видеть картину в целом).

Во-вторых, способность логически и четко обосновывать свою точку зрения и понимание современных технологий.

Если работник может эффективно, быстро учиться и креативно решать рабочие задачи это автоматически дает ему преимущество.

Также эксперты выделяют навыки лидерства и личного влияния на людей, эмпатию и эмоциональный интеллект, а еще способность к слаженной работе в команде.

Но есть еще одно важное требование - это знание английского.

Необходимый уровень владения языком для каждой сферы разный. Так, для специалистов, которые не выступают публично, не продают свой продукт иностранным клиентам, достаточно:

- уметь читать и понимать прочитанное;

- понимать собеседников на совещании;

- уметь сформулировать ответ.

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