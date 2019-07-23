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вторник, 23 июля 2019 12:17

Назначили и.о. главы Госфискальной службы

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Назначили и.о. главы Госфискальной службы
Директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ДФС Денис Гутенко. Фото с открытых источников.

С 23 июля обязанности главы Госфискальной службы будет исполнять директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Денис Гутенко.

Такое распоряжение Кабмин принял 17 июля. Его опубликовано на сайте правительства.

"Положить временно с 23 июля 2019 выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в документе.

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Гутенко заменит Александра Власова, который написал заявление об увольнении после конфликта с президентом Владимиром Зеленским. Власов не выполнил договоренность об освобождении 4-х глав таможен в западных областях Украины, если те не освободятся сами.

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