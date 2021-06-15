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вторник, 15 июня 2021 12:04

Назначение Витренка главой Нафтогаза признали незаконным - НАЗК

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Назначение Витренка главой Нафтогаза признали незаконным - НАЗК
Витренко назвал предписание НАЗК незаконным и будет оспаривать его в суде. Фото: Экономическая правда

Национальное агентство по предупреждению коррупции требует отменить назначение главы Нафтогаза Юрия Витренко.

"Отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК" Нафтогаз Украины ", подписан с ним контракт. Решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного", - требуют в НАЗК.

По закону о предотвращении коррупции, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство, отметили в НАЗК.

Нарушение этой нормы является основанием для расторжения договора. Закон запрещает Витренко занимать такую ​​должность до 28 апреля 2022 года.

Положения закона нарушили при назначении его на должность. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности Нафтогаза.

В частности, 12 января исполняющий обязанности министра энергетики Витренко подписал письмо в Минэкономики, где предлагал дополнить текст распоряжения Кабмина пунктами о передаче в сферу управления Минэнергетики пакета акций, принадлежащих Нафтогазу.

4 марта за подписью Витренко направили письмо в Минэкономики, которым предоставили предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа.

27 апреля Витренко по результатам рассмотрения проекта распоряжения Кабмина № 370-р, предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

Указанные предложения были учтены - работу наблюдательного совета и правления общества в 2020 году признали неудовлетворительной и досрочно прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета. И тем же распоряжением Витренко назначен председателем правления Нафтогаза.

Председатель НАЗК Александр Новиков внес в Кабмин предписание об устранении нарушений закона и расторжения контракта с Витренко.

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"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - заявил на это Витренко

Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

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