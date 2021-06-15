Назначение Витренка главой Нафтогаза признали незаконным - НАЗК

Национальное агентство по предупреждению коррупции требует отменить назначение главы Нафтогаза Юрия Витренко.
"Отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК" Нафтогаз Украины ", подписан с ним контракт. Решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного", - требуют в НАЗК.
По закону о предотвращении коррупции, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство, отметили в НАЗК.
Нарушение этой нормы является основанием для расторжения договора. Закон запрещает Витренко занимать такую должность до 28 апреля 2022 года.
Положения закона нарушили при назначении его на должность. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности Нафтогаза.
В частности, 12 января исполняющий обязанности министра энергетики Витренко подписал письмо в Минэкономики, где предлагал дополнить текст распоряжения Кабмина пунктами о передаче в сферу управления Минэнергетики пакета акций, принадлежащих Нафтогазу.
4 марта за подписью Витренко направили письмо в Минэкономики, которым предоставили предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа.
27 апреля Витренко по результатам рассмотрения проекта распоряжения Кабмина № 370-р, предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.
Указанные предложения были учтены - работу наблюдательного совета и правления общества в 2020 году признали неудовлетворительной и досрочно прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета. И тем же распоряжением Витренко назначен председателем правления Нафтогаза.
Председатель НАЗК Александр Новиков внес в Кабмин предписание об устранении нарушений закона и расторжения контракта с Витренко.
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"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - заявил на это Витренко
Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.
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