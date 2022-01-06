"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук

Юрий Омельянчук: "Часто поступают наследства из Польши, Чехии, Германии, куда украинцы последние годы уезжают на заработки". Фото: visnuk.com.ua

Украинцы часто получают наследство за границей. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал Юрий Омельянчук, директор компании "Адвокат в Европе".

"В каждой стране прописано, как дальние родственники могут претендовать на имущество погибшего. Некоторые позволяют даже пятиродным. Но чаще всего ограничения заканчиваются на двоюродных. Да в Канаде, например. Наследство может перейти только к живому человеку. Был случай, когда девяти людей из украинского села осталось имущество из Соединенных Штатов. К моменту смерти завещателя в живых осталось трое, из завещания. По закону штата Нью-Йорк, наследство фактически должны были получить три семьи. Но собрались все девять семей, договорились и поделили имущество на всех", – отметил он.

По его словам, чаще всего по наследству остается недвижимость за рубежом.

"Как правило, наследники ее продают. Бывает, что получают 200-600 тысяч долларов. Может остаться бизнес. Люди думают: "Стану теперь богатым". Это не так. Иногда долгов у умершего больше, чем имущества. Тогда можно отрешиться от наследства. Эта процедура популярна у поляков. Они имеют право на получение кредита в европейских банках. Поэтому деликатно подходят к вопросу наследования. Боятся, что могут получить от умерших родственников не только квартиру, но и кредит. Если человек умер, а наследственное дело ведут почти год, то придется как минимум оплатить долг за коммунальные услуги, кошение газонов", - добавил он.

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Омельянчук рассказывает, что часто поступают наследства из Польши, Чехии, Германии, куда украинцы в последние годы едут на заработки.

"Оставляют там банковские счета с зарплатой. Часто обращаются по поводу наследования имущества в Италии. Обычно это трудовые мигранты, которые ухаживали за старыми итальянцами. Дети к ним почти не наведываются. Поэтому они крепко привязываются к сидетелям. Переписывают на них имущество. Покидают земельные участки, виллы, квартиры. По итальянскому законодательству нужно в течение года или не позднее 10 лет, появиться у нотариуса. Заявите, что принимаете наследство. Иначе дело закроют и имущество перейдет в собственность коммуны. Нотариус ищет и других наследников умершего. В Италии, как и в Украине, есть обязательная часть для членов семьи: супруги, мужа, детей. Даже если завещание написано на гражданина Украины, все равно придется делиться с итальянцами. И как правило, они не слишком счастливы, что отец или мать переписали имущество на чужого человека. Иногда завещание может быть обжаловано в суде", - отметил Омельчук.

Отмечает, что последние два-три года в Украине массово получают наследство от людей, уехавших на заработки в Польшу, Чехию.

"Умерли там, а зарплата осталась за границей на банковских счетах. Суммы незначительны, но люди хотят вернуть деньги в семью. В таком случае родственники подают заявление по месту последнего жительства умершего в Украине. Нотариус издает постановление о наследовании всего имущества. Отдельно прописывает, в частности, за границей. Между Украиной и Польшей есть двусторонний договор о признании нотариальных действий. Нужно сделать перевод документов. Затем адвокат обращается в польские банки и они возвращают средства", - сказал Юрий Омельянчук.

С момента, когда человек узнает о наследстве и получает его, может пройти разное время. Все зависит от законов страны, где открыто дело. К примеру, в Соединенных Штатах Америки и Канаде трибунал назначает распорядителя имущества. Он должен собрать информацию обо всем имуществе умершего. Оплатить налоги, долги. Чистый остаток передает наследникам. Если это приватный распорядитель, то процедура займет год-полтора. Если государственный – дольше.