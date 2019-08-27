Нашли деньги на ремонт сельских дорог и улиц

Минрегион профинансирует 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Фото: procherk.info

На ремонт сельских и поселковых улиц, дорог и мостов выделили более 435 млн грн.

В частности, в 2019-м Минрегион профинансирует 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе министерства.

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В государственном бюджете на текущий год 2,1 млрд грн предусмотрено на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин. Минрегион как распорядитель этих средств утвердил финансирование более 2700 проектов в различных регионах Украины.

"Из них - 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в объединенных территориальных общинах на сумму более 435 миллионов гривен. Проекты предусматривают капитальный ремонт сельских и поселковых улиц, тротуаров и проезжей части, дорог, мостов", - говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине. На ней указана подробная информация о виде ремонта и сроки его выполнения. Соответствующий ресурс создал Укравтодор. На нем можно отслеживать продвижение ремонтных работ и состояние проезда.