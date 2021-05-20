Наши газодобывающие компании так и не улучшили показатели - эксперт об угрозе Северного потока-2

Андриан Прокип: "Украине нужно наращивать собственную добычу газа". Фото: Reuters

Наложение Америкой санкций на фирмы, задействованные в строительстве газопровода "Северный поток 2", приводят к подрыву отношений между США и Германией. Как скоро достроят "Северный поток 2" — зависит от продолжительности американских санкций. Украина обеспечена газом на ближайшие несколько лет. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип.

"Всегда в контексте санкций говорили о том, что они будут подрывать трансатлантические отношения между Вашингтоном и Берлином, — говорит он. — Берлин расценивал проект "Северный поток 2" как крайне важный для себя. Он готов был идти на уступки в других сферах, но не отказываться от "Северного потока 2". Также рассматривался вариант, что США откажутся от санкций ради сохранения отношений с Германией".

Если ограничения будут продолжаться слишком долго — то газопровод однозначно будет достроен. Также большой вопрос — применят ли санкции к компаниям, которые будут осуществлять сертификацию или страхование газопровода. Если не будут — это существенно упрощает возможности для строительства".

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Украине следует наращивать собственную добычу газа, чтобы максимально покрывать ссвои потребности.

"Когда в 2015 году обсуждали перспективы 2020 года, тогда речь шла о том, что к тому времени мы должны нарастить собственную добычу газа и улучшить энергоэффективность. Однако государственные газодобывающие компании так и не улучшили показатели добычи. Также надо заниматься модернизацией газотранспортной системы, поскольку уровень ее загруженности существенно ниже, чем было раньше. Инвестиции в эту систему сделают расходы на транспортировку существенно ниже. Также следует сформировать альянсы с соседними странами для создания газового хаба в Украине. И, конечно, надо провести арбитражи с Россией по поводу продажи газа в обход Украины (по оценкам экспертов, Украина ежегодно будет терять $3 млрд в случае достройки Северного потока 2. — Gazeta.ua). У нас есть действующий контракт на транзит газа до 2024 года, поэтому до этого времени мы имеем гарантированные поставки", — заключает Андриан Прокип.

США введут санкции против четырех судов и четырех компаний, задействованных в строительстве российского Газпрома "Северный поток-2", среди последних — Морская спасательная служба РФ. В то же время в Госдепе отказались от санкций в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" и его генерального директора Маттиаса Варнига, объяснив, что это решение соответствует национальным интересам США.