Наша жёсткая позиция – снижение вмешательства государства в энергорынки - министр энергетики Оржель

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию. Фото: Униан

На энергетических рынках не должно быть государства, такова принципиальная позиция нового Кабинета министров.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя вопросы ценообразования на энергоресурсы.

"Наша жёсткая позиция - как можно меньшее вмешательство государства в энергорынки, либерализация экономики", - подчеркнул министр Алексей Оржель.

По его словам, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведёт к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.

"Мы занимаем четкую позицию: в эффективных рынках не должно быть государства. Государство лишь создаёт условия для работы эффективных рынков. Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Речь и о снижении инвестиций, и о каких-то политических моментах", - отметил министр Алексей Оржель.

Как ранее сообщалось, парламент поддержал назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Напомним, в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители. "Я считаю, что здесь есть две составляющие: первая составляющая – правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно. Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и к популизму. Этого не должно быть", – сказал он.