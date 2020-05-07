Нарушения бюджета-2019 обошлись Украине почти 50 млрд грн - Счетная палата

В прошлом году выявили нарушений бюджетного законодательства на 32,1 млрд грн. Фото: НБУ

По итогам 2019-го обнаружили бюджетные недостатки на 50 млрд грн.

"Счетная палата в 2019 году проверила 602 объектов и установила нарушения и недостатки на общую сумму почти 50 миллиардов гривен", - говорит глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Сумма нарушений 2019-го в 2,9 раза превышает сумму нарушений 2018 года.

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В прошлом году выявили нарушений бюджетного законодательства на 32,1 млрд грн. Из-за неэффективного управления средствами потеряли 14,7 млрд грн, еще 3 млрд грн - это нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Кроме того, установлено, что в государственный бюджет не поступили 38,8 млрд грн.

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплаты подниматься не будут. Об этом в ежеквартальном инфляционному отчете сообщил Национальный банк.