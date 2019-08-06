Нардеп Оржель назвал главные предпосылки для развития альтернативной энергетики

Президент Зеленский сегодня подписал законопроект №10357, который решает проблему с домашними Солнечная станциями. Язык идет о возвращении к статус-кво, что увеличивает уровень поддержки малой возобновляемой генерации и ограничивает злоупотребления в данной сфере.

Теперь домохозяйства смогут снова устанавливать станции до 30 кВт без ограничений. Так, будущий депутат от "Слуги народа", эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса и руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования Алексей Оржель сообщил на своей странице в Facebook: "Это правильное решение в ситуации, что сложилась. По сути, это статус-кво. Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д). Но остаются проблемы, которые надо решать".

Язык идет о работе в новом парламенте над законопроектом о малой генерации, который должен дать ответ на такие вопросы:

1) как избежать злоупотреблений. так называемых гирлянд?

2) какой горизонт развития для малой генерации после 2030-го?

3) как обеспечить устойчивое развитие малой, распределенной, возобновляемой генерации до 1 МВт?

4) как правильно внедрить механизмы стимулирования аккумуляции на уровне малой генерации для отпуска электрической энергии в часы, когда это больше всего нужно системе?

Решение этих вопросам должен запустить механизм стимулирования малой генерации, которая должна стать доступной для каждого гражданина. Этот закон должен стать предпосылкой для развития чистой и возобновляемой энергетики Украины, когда каждый гражданин без боязни сможет вкладывать свои средства в развитие своего "зеленого" дома и страны в целом.