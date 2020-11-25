Налоговые "скручивания" в АПК исчезнут после принятия законопроекта №3656 - эксперт

Ежегодно от "скруток" в АПК бюджет теряет миллиарды. Фото: Агрополит

Принятие закона №3656 о снижении ставки НДС для продукции АПК поможет искоренить значительную часть так называемых налоговых "скруток", из-за которых государственный бюджет ежегодно "худеет" на 60 млрд грн. Сегодня бизнес-группы, которые годами зарабатывали на этих схемах, пытаются всячески заблокировать и дискредитировать антикоррупционный законопроект.

Так, по оценкам народного депутата Нины Южаниной, ежегодно от "скруток" в АПК бюджет теряет миллиарды.

"Это большие потери бюджета, которые сегодня мы имеем при выращивании и экспорте зерновых, находящихся в тени. Из бюджета возмещается НДС, который никем не оплачен", - отметила Южанина.

Заместитель главы Государственной налоговой службы Украины Евгений Олийников, в свою очередь, отмечает, что принятие закона №3656 "даст эффект детенизации" сектора АПК и повысит здоровую конкуренцию в отрасли.

"Основная проблема возникает тогда, когда одни находятся в неравных конкурентных условиях с тенью. Если вы постоянно платите больше налогов, чем ваш конкурент при равном заработке - он вас съест", - сказал представитель ГФС.

При этом нужно понимать, что снижение НДС никак не влияет на налоговые поступления: чем меньше компания платит при закупке продукции, тем меньшее возмещение НДС она получает.

В то же время, как отмечал ранее министр экономики Игорь Петрашко, снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей.

"Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени", - отметил он.

Сообщения о том, что принятие закона №3656 приведет к росту цен на хлеб и другие продукты питания, не соответствует действительности и является открытой манипуляцией бенефициаров налоговых "скруток". Более того, многие эксперты ранее отмечали, что снижения ставки НДС на продукцию АПК приведет к снижению цены на базовую продукцию из рациона каждого украинца.