Налоговые проверки до завершения карантина вне закона — решение суда

Постановление Кабмина №89, которым был сокращен срок действия моратория на проведение некоторых видов проверок, признано противоправным и недействительным.
К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, сообщает его прессслужба.
ОАСК завершил рассмотрение дела по обжалованию постановления правительства "О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок" от 3 февраля 2021 г.
С соответствующим иском в суд в июле прошлого года обратилось ООО "Проммесплав". Ответчик – Кабинет министров Украины, третьи лица – Министерство финансов и Налоговая служба.
По мнению истца, постановление Кабмина противоречит положениям Налогового кодекса Украины, Конституции и не может регулировать вопрос назначения налоговых проверок.
В ходе судебного заседания 26 января 2022 года суд объявил вступительную и резолютивную часть решения, которым признал противоправным и недействительным постановление КМУ от 03.02.2021 № 89 "О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок".
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Полный текст решение обнародуют в Едином государственном реестре судебных решений.
Решение суда вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
"Да, полного текста решения пока нет. Да, первая инстанция. Да, будет апелляция, НО... новость – мегапозитивная", – комментирует решение ОАСК адвокат и налоговый консультант Александр Смирнов.
Кабинет министров предлагал завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок действовавшего на период карантина бизнеса.
Их хотели начать, потому что:
• действие моратория установлено на большой промежуток времени. За этот период значительная доля хозяйствующих субъектов, имеющих риски неуплаты налогов, остаются непроверенными;
• в налоговые органы поступают жалобы граждан о нарушениях порядка проведения расчетов, лицензирования и неоформлении трудовых отношений в различных сферах деятельности. Однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких хозяйствующих субъектов.
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