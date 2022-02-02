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среда, 02 февраля 2022 14:47

Налоговые проверки до завершения карантина вне закона — решение суда

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Налоговые проверки до завершения карантина вне закона — решение суда
Постановление Кабмина №89 противоречит положениям Налогового кодекса и Конституции Украины. Фото: pixabay.com

Постановление Кабмина №89, которым был сокращен срок действия моратория на проведение некоторых видов проверок, признано противоправным и недействительным.

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, сообщает его прессслужба.

ОАСК завершил рассмотрение дела по обжалованию постановления правительства "О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок" от 3 февраля 2021 г.

С соответствующим иском в суд в июле прошлого года обратилось ООО "Проммесплав". Ответчик – Кабинет министров Украины, третьи лица – Министерство финансов и Налоговая служба.

По мнению истца, постановление Кабмина противоречит положениям Налогового кодекса Украины, Конституции и не может регулировать вопрос назначения налоговых проверок.

В ходе судебного заседания 26 января 2022 года суд объявил вступительную и резолютивную часть решения, которым признал противоправным и недействительным постановление КМУ от 03.02.2021 № 89 "О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок".

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Полный текст решение обнародуют в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение суда вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

"Да, полного текста решения пока нет. Да, первая инстанция. Да, будет апелляция, НО... новость – мегапозитивная", – комментирует решение ОАСК адвокат и налоговый консультант Александр Смирнов.

Кабинет министров предлагал завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок действовавшего на период карантина бизнеса.

Их хотели начать, потому что:

• действие моратория установлено на большой промежуток времени. За этот период значительная доля хозяйствующих субъектов, имеющих риски неуплаты налогов, остаются непроверенными;

• в налоговые органы поступают жалобы граждан о нарушениях порядка проведения расчетов, лицензирования и неоформлении трудовых отношений в различных сферах деятельности. Однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких хозяйствующих субъектов.

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Дата
02
февраля

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