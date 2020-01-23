Налоговое законодательство изменят: подробности

Изменения в налоговом законодательстве планируют в сторону уменьшения и упрощения. Фото: Корупція Інфо

Правительство запланировало весной изменить налоговое законодательство.

"Нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая в Давосе.

По его словам, изменения в налоговое законодательство планируют в сторону уменьшения и упрощения.

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Добавил, что правительство будет продолжать валютную либерализацию.

Ставки налога на доходы физлиц нужно уменьшать. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, предпосылки для этого в 2020-м создаст перевыполнение государственного бюджета. В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагал объединить налог на доходы физлиц, единый социальный взнос и военный сбор в единый налог.