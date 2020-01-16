Налоговая реформа в Украине: с чего планируют начать

Украине нужна комплексная диагностика налоговой системы. Фото: Економічна правда

В течение 2020-го Министерство финансов запланировало провести налоговую реформу.

"С 20 января соберется рабочая группа по разработке реформы. Сейчас эта группа уже формируется", - заявила министр Оксана Маркарова, передает "Новое время".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для экономического прорыва не хватает настоящей налоговой реформы

По ее словам, работа начнется с комплексной диагностики налоговой системы. Ее в Украине не проводили с 2015-го.

"Диагностика покажет, где мы находимся по сравнению с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, рынки. Вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - отметила Маркарова.

Национальный банк Украины изменил правила использования текущих счетов для собственных нужд. Теперь предприниматели должны перечислять средства на отдельный счет, для того чтобы использовать их для личных целей.