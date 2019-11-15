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пятница, 15 ноября 2019 15:42

Налоговая отчиталась об эффективной борьбе со схемами

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За август-октябрь 2019 года темпы роста начислений налога на добавленную стоимость выросли на 20,3%, в то время как база налогообложения - на 5,3%. При этом темпы роста уплаты внутреннего НДС за август-октябрь опережают вдвое темпы роста уплаты, которые были достигнуты за январь-июль (21,2% против 10,5%), когда новообразованная ГНС во главе с Сергеем Верланов еще не начала свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

 

Как следствие, индикативные показатели по НДС (за минусом возмещения) с августа, когда на новообразованную ГНС была возложена функция администрирования налогов, выполняются в полном объеме. Более того, наблюдается перевыполнение индикатива чистого сальдо НДС за август-октябрь на 6,5%.

Кроме того, в ГНС отметили стабилизацию ритмичности и полноты возмещения НДС, который впервые не используется с целью "искусственного" достижения индикативных показателей бюджетных поступлений.

 

Так, если в августе-октябре 2018 года среднемесячная сумма заявок на возмещение составляла 13,3 млрд грн, а среднемесячная сумма возмещения 10,9 млрд грн, то за аналогичный период 2019 года такие показатели составляли 13,5 и 12,3 млрд грн соответственно .

Также в налоговой отметили, что мониторинг налоговых накладных - инструмент в борьбе с фиктивным налоговым кредитом - значительно повысил свою производительность и фискальное значение.

В частности, по состоянию на 1 ноября ГНС не получила ни одного сообщения от налогоплательщиков на разблокирование 335 726 налоговых накладных на общую сумму около 7,7 млрд грн (!).

  Глава ГНС Сергей Верланов
Глава ГНС Сергей Верланов

Это свидетельствует о том, что в Украине впервые блокируются, прежде всего, накладные компаний, причастных к минимизационным схемам, тогда как предприятия реального сектора получают возмещение беспрепятственно.

Напомним, ранее производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине.

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15
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