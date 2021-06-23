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среда, 23 июня 2021 11:49

Налоговая амнистия не решит проблему теневой экономики - "За майбутнє"

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Налоговая амнистия не решит проблему теневой экономики - &quot;За майбутнє&quot;
"За майбутнє": "В существовании теневой экономики виноваты власти, а не украинцы". Фото: Агрополит

Закон о налоговой амнистии не выведет экономику Украины из тени. Вместо того, чтобы создать надлежащие условия для бизнеса, уменьшить фискальное давление и вернуть стране средства, выведенные в теневой сектор, власть отнимает в украинцев часть их сбережений.

Как известно, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5153. Он предусматривает проведение налоговой амнистии для всей страны. Фактически речь идет о представлении нулевой декларации, в которой нужно указать собственные активы и уплатить за них государству 5% от всего имущества. Более того, принятый провластным большинством закон требует повторного налогообложения сбережений, за которые уже уплачены налоги.

"Этим антиконституционным законом власть автоматически включила украинцев к категории преступников. Теперь каждый должен оправдываться, что заработал свое состояние законно. А это является прямым нарушением презумпции невиновности каждого украинца. Зато, согласно Конституции Украины, никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в суде", - говорится в заявлении политсилы "За майбутнє".

В существовании теневой экономики виноваты власти, а не украинцы, отмечают в партии "За майбутнє". Чтобы бизнес работал "по-белому", должно быть доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях.

Как отмечают эксперты, прежде всего, власть должна обеспечить в Украине верховенство права, гарантировать бизнесу стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги, побороть коррупцию. Пока не выполнены эти условия, теневая экономика не уменьшится.

Практика других стран также показывает, что успех амнистии капиталов напрямую зависит от того, доверяют ли люди государству, корректно ли работает судебная система и стабильна ли экономика.

Однако сегодня правительство не только не дает никаких гарантий, но и наоборот - стремится отобрать последнее.

Власть просто отнимает у людей часть сбережений и ничего не дает взамен: ни гарантий безопасности, ни обеспечения надежного инвестирования амнистированных средств. Более того, украинцы попадают под риск оказаться под следствием правоохранительных органов и давлением криминальных структур.

Партия "За майбутнє" считает, что новый закон - это не что иное, как налоговый террор действующей власти против украинского народа. Налоговая амнистия в отношении граждан должна быть беспроцентной и безусловной. Без правовых последствий и с реальными гарантиями - и защиты персональных данных украинцев, и надежности инвестирования амнистированных средств.

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23
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