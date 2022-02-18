Налоговая амнистия Гетманцева провалилась

Налоговая амнистия стартовала в сентябре 2021 года и продлится год. Источник: t.me/getmantsevdanil

За шесть месяцев до окончания налоговой амнистии граждане задекларировали всего 1,961 млрд грн. Поступления в бюджет составили 112,1 млн. грн.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В Офисе президента рассчитывали, что амнистия сможет вывести из тени около $20 млрд.

"Мы берем вроде двух налоговых амнистий - в Аргентине и Индонезии. В Аргентине вывели из тени и вернули из заграницы 117 миллиардов долларов, в Индонезии – около 350 миллиардов долларов. Если сравнивать нашу экономику и экономику Аргентины с примерно одинаковым населением, то мы должны вывести из тени примерно 30 миллиардов долларов. Если выведем хотя бы 20 миллиардов долларов, я буду считать это победой", - рассказывал Гетманцев Главкому.

Отталкиваясь от этой цифры, план выполнен на 0,35% по состоянию на первую половину срока добровольного декларирования.

Динамика легализации активов, с которых не были уплачены налоги, демонстрирует провал кампании добровольного декларирования.

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Налоговая амнистия стартовала в сентябре 2021 года и продлится год. За этот период граждане могут подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, с которых не были уплачены налоги до 1 января 2021 года. В такой декларации не указывают источники происхождения денег. С активов стоимостью менее 400 тыс. грн уплачивать сбор не нужно. • Что декларируется Валюта (за исключением наличных), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в юридических лицах, находящихся в Украине или за рубежом. • Сколько нужно заплатить 5% - из денег на счетах в банках, а также других активов, которые находятся в Украине; 9% – из валюты, находящейся в иностранных финучреждениях, а также из других активов за рубежом. Если эти активы декларируются в течение первой половины года, когда действует налоговая амнистия, то ставка - 7%. • Что будет после налоговой амнистии Доходы граждан будут оценивать по косвенным методам. Налоговая сможет уточнять происхождение денег, которые вы потратили. И если не сможете доказать легальность происхождения денег или показать декларацию о налоговой амнистии, куда они будут вписаны, то придется уплатить налог с доходов, которые вы не можете объяснить.