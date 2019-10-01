Налоги увеличиваться не будут - премьер-министр

Гончарук рассказал об увеличении налогов. Фото: Корреспондент

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не намерено повышать налоги.

"Мы не планируем как правительство повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дело, чтобы потом его развивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Программа действий правительства, новые кадры и законопроекты. Кабмин похвастался своей работой

Напомним, Кабмин надеется, что программу сотрудничества с Международным валютным фондом удастся подписать в декабре.