Налог на землю могут увеличить

Гетманцев считает, что налог низковат. Фото: "Вестник"

Для пополнения местных бюджетов в Украине планируют повысить налог на землю.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что налог на землю низкий, сообщает НВ.

"Я считаю, что налог на землю особенно в тех регионах, где местные власти играя в популизм устанавливают его на минимальном уровне, является очень низким. Нам необходимо пересмотреть этот налог, чтобы пополнить местные бюджеты, поскольку налог на землю является одним из основных источников поступлений в местные бюджеты", - отметил Гетманцев.

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Он считает, что необходимо повысить минимальные ставки на этот налог.

"Я не готов говорить о конкретных цифрах, но его нужно конкретно повысить", - сказал Гетманцев.

Министерство цифровой трансформации предлагает изменить налогообложение для IT-компаний. Заместитель министра Александр Борняков заявил, что ведомство предлагает ввести единый налог в размере 4-7% для юридических лиц без ограничения обращения.