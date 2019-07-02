Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии

В прошлом году за победу в Стокгольмском арбитраже руководство Нафтогаза получило $ 46,3 млн премий. Фото: classomsk.com

Премьер Владимир Гройсман предложил руководству НАК "Нафтогаз" вернуть премии за победу в Стокгольме.

"Заставил Нафтогаз в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо", - заявил Гройсман, передает Урядовий портал.

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По его словам, Нафтогазу нужно наращивать объемы добычи газа и обеспечить транзит российского газа в ЕС после 2020-го, а не работать "на собственные карманы".

В прошлом году Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" принял решение выплатить сотрудникам компании премии на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже - $4,6 млрд. Это - $46,3 млн. Кроме того, из этой суммы будет уплачен налог на доходы физлиц и другие сборы на сумму более $9 млн. Первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн) выплатили в мае 2018-го. Она соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальная премия будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша - $2,6 млрд. Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих $13,9 млн из $37 млн ​​премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.