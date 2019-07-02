Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1935
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1602
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1602
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3421
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2295
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 720
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1647
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24930
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 423
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1647
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1611
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2169
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 576
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 14:27

Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии

  Комментировать
Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии
В прошлом году за победу в Стокгольмском арбитраже руководство Нафтогаза получило $ 46,3 млн премий. Фото: classomsk.com

Премьер Владимир Гройсман предложил руководству НАК "Нафтогаз" вернуть премии за победу в Стокгольме.

"Заставил Нафтогаз в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо", - заявил Гройсман, передает Урядовий портал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз обязали отчитываться о миллионных премиях

По его словам, Нафтогазу нужно наращивать объемы добычи газа и обеспечить транзит российского газа в ЕС после 2020-го, а не работать "на собственные карманы".

В прошлом году Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" принял решение выплатить сотрудникам компании премии на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже - $4,6 млрд. Это - $46,3 млн. Кроме того, из этой суммы будет уплачен налог на доходы физлиц и другие сборы на сумму более $9 млн. Первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн) выплатили в мае 2018-го. Она соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальная премия будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша - $2,6 млрд.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих $13,9 млн из $37 млн ​​премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогазу посоветовали вернуть полученные премии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 159321
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 110056
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 87236
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 38701
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 24885
Экономика
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго
После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго Просмотров: 36
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам+" - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам+" - Гройсман Просмотров: 135
В Швейцарии нашли 60 млн франков, незаконно выведенных из Украины
В Швейцарии нашли 60 млн франков, незаконно выведенных из Украины 1 Просмотров: 567
Для населения в новом рынке ничего не изменится - Марунич
Для населения в новом рынке ничего не изменится - Марунич Просмотров: 72
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо 1 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
5
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Голосов: 20893
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua