Нафтогаз закупил электроэнергию в Беларуси: подробности

Нафтогаз начал импортировать электроэнергию из Беларуси.
ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажи на украинском рынке, сообщила компания в Twitter.
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"Нафтогаз использует все возможности, чтобы продавать клиентам энергетические продукты на лучших условиях. Диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил руководитель газового интегрированного бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.
Украине разрешили по двусторонним договорам покупать электроэнергию в странах, не являющихся членами европейского Энергетического сообщества. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" поддержали 265 нардепов.
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