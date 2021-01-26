"Нафтогаз" сообщил цену на голубое топливо в феврале

Обнародовали новые тарифы на газ. Фото: РБК

"Нафтогаз" установил цену на газ для своих потребителей.

В феврале клиентам нефтегазовой компании придется заплатить 6,86 гривны за кубометр, сообщает пресс-служба

Такая цена на газ будет самой низкой на рынке в феврале и ниже той, которую предлагает правительство.

Даже в сложных условиях мы найдем возможность предложить лучший вариант для своих клиентов, – сказали на предприятии.

Для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой" в 2020 году, стоимость газа не изменится. Тарифы составят 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубометр в соответствии с условиями договоров.

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Напомним, предельная цена на газ, установленная Кабмином, составляет 6,99 гривны за кубометр.