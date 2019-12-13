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пятница, 13 декабря 2019 19:20

Нафтогаз провел переговоры с Россией

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Нафтогаз провел переговоры с Россией
Говорить о результатах пока рано. Фото: РБК

В Вене прошли двусторонние переговоры Украины и России по транзиту газа.

Говорить о согласованном варианте пока рано, написал в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

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"Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - написал Витренко.

Нафтогаз Украины договорился с российским Газпромом "продолжать договариваться". В то же время россияне должны выполнить решение Стокгольмского арбитража.

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