Нафтогаз провел переговоры с Россией

Говорить о результатах пока рано. Фото: РБК

В Вене прошли двусторонние переговоры Украины и России по транзиту газа.

Говорить о согласованном варианте пока рано, написал в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

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"Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - написал Витренко.

Нафтогаз Украины договорился с российским Газпромом "продолжать договариваться". В то же время россияне должны выполнить решение Стокгольмского арбитража.