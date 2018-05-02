Нафтогаз поднял цены на газ для промышленности

Нафтогаз повысил цены. Фото: 112 Украина

С 1 мая компания "Нафтогаз України" повысила цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,2−5,5% по сравнению с апрельской ценой.

Цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом", передает nv.ua.

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Месяцем ранее, с 1 апреля, цена на газ для промпотребителей на условиях предоплаты была повышена "Нафтогазом" на 9,8% по сравнению с февралем — до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м. Для других покупателей цена в апреле увеличилась на 7,4% (на 654 грн) — до 9,544 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.