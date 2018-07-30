Нафтогаз перечислил более 17 млрд грн в госбюджет

Нафтогаз в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,4 млрд грн. Фото: Politeka

Кабмин направил 45%, или 17,7 млрд грн чистой прибыли НАК "Нафтогаз" за 2017 год в госбюджет.

Согласно распоряжению Кабмина №535-р от 26 июля, все дивиденды должны быть перечислены в госбюджет не позднее 25 декабря 2018 года, пишет "Урядовий портал".

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В частности, в июле-сентябре это должно быть 1,5 млрд грн. 8,099 млрд грн - не позднее 30 ноября. И еще 8,099 млрд грн - не позднее 25 декабря.

Нафтогаз в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,4 млрд грн.

Члены правления НАК "Нафтогаз" получили вознаграждение 127,7 млн грн за 2017 год. Так, общая сумма вознаграждения возросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. В частности, за прошлый год глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн грн, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 млн ​​грн и член правления компании Юрий Колбушкин - 14 млн грн.