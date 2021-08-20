Нафтогаз отсудил миллионные долги за газ у четырех компаний

НАК "Нафтогаз Украины" в I квартале 2021-го получил убыток на сумму до 105 млрд грн вместо официально указанного прибыли в размере 12,6 млрд грн. Фото: Елена Луценко

Нафтогаз получил четыре положительных судебных решения о взыскании долгов на сумму 1,2 млрд грн за поставленный газ газораспределительным компаниям.

Наибольшую сумму долга - 421,2 млн грн, выплатит коммунальное предприятие Криворожтеплосеть, пишет finabalance.

По решению Верховного суда и Восточного апелляционного суда Нафтогаз получит 415 млн грн от двух компаний, связанных с Дмитрием Фирташем: Харьковгаз и Луганскгаз.

Харьковгаз, который входит в состав Региональной газовой компании (РГК) выплатит Нафтогазу - 175 млн грн, Луганскгаз - 240 млн грн.

РГК контролирует около 70% распределения газа в Украине. Суммарная просроченная задолженность газзбутов, связанных с группой Фирташа, перед Нафтогазом на начало мая составила 12,8 млрд грн.

Коммунальное предприятие Мариупольтеплосеть также проиграло суд Нафтогазу. Компания должна выплатить 378,6 млн грн задолженности за газ.

Суммарная просроченная задолженность перед Нафтогазом региональных газоснабжающих предприятий за природный газ составляет 23,6 млрд грн, сообщили в Нафтогазе.

7 мая 2021 Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу Нафтогаза и отменил иск Днепропетровскгаз, по которому Нафтогаз должен был выплатить 1 млрд грн.

14 июля Верховная Рада утвердила реструктуризации газовых долгов коммунальных предприятий, пишет LIGA.

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НАК "Нафтогаз Украины" в I квартале 2021-го получил убыток на сумму до 105 млрд грн вместо официально указанного прибыли в размере 12,6 млрд грн. Об этом 27 июля сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. От стадии технического запуска в коммерческую эксплуатацию пройдет немало времени - в том числе на процедуры сертификации компании, обслуживающей газопровод. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Одесский курьер".