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четверг, 26 декабря 2019 20:50

Нафтогаз обязали перечислить часть дивидендов в бюджет

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Нафтогаз обязали перечислить часть дивидендов в бюджет
Деньги должны поступить в бюджет раньше срока. Фото: Укринформ

Кабмин как акционер Нафтогаза принял решение обязать государственную компанию выплатить 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 в бюджет.

Оплату должны осуществить до 27 декабря. Соответствующее решение собрания акционеров Нафтогаза от 26 декабря появилось на сайте Кабинета министров.

"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 году в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году", - говорится в решении правительства.

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Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующем году. Дивиденды по 2019 года Нафтогаз должен был бы заплатить в бюджет в 2020 году.

21 декабря на сайте Кабинета министров Украины опубликовали протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран.

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