Нафтогаз обязали отчитываться о миллионных премиях

В прошлом году руководству Нафтогаза выплатили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом. Фото: Політична Партія "ПАТРІОТ"

Шестой апелляционный суд Киева обязал НАК "Нафтогаз" предоставить информацию о миллионных премиях руководству компании.

Суд принял решение, согласно которому информация о размере премий руководству госкомпании является публичной. Ее можно разглашать и предоставлять в ответ на запрос, сообщает Украинский институт по правам человека.

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Именно он обратился в суд после отказа Нафтогаза обнародовать информацию о премии руководству.

В прошлом году Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" принял решение выплатить сотрудникам компании премии на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже - $4,6 млрд. Это - $46,3 млн. Кроме того, из этой суммы будет уплачен налог на доходы физлиц и другие сборы на сумму более $9 млн. Первую часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн) выплатили в мае 2018-го. Она соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальная премия будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша - $2,6 млрд. Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получили на двоих $13,9 млн с $37 млн ​​премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.