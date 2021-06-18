Нафтогаз может выиграть арбитраж у Газпрома. Но через три года - Гламаздин

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 648
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1296
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2088
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2853
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 918
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 873
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1422
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 891
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 648
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 675
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 783
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1422
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 774
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 288
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
воскресенье, 20 июня 2021 20:23

Нафтогаз может выиграть арбитраж у Газпрома. Но через три года - Гламаздин

  Комментировать
Нафтогаз может выиграть арбитраж у Газпрома. Но через три года - Гламаздин
Вадим Гламаздин: "В случае прекращения транзита или его оплаты Нафтогаз пойдет в арбитраж. Почти наверняка выиграет, но где-то через три года". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Достройка "Северного потока-2" лишит Украину возможности перекачивать газ в Европу. Есть большие шансы победы в суде, но судебный процесс может растянуться на годы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Если "Северный поток-2" таки завершат, у нас, скорее всего, не будет транзита для Европы, – говорит он. – Да, у нас есть соглашение до 2024 года. И в случае прекращения транзита или его оплаты Нафтогаз пойдет в арбитраж. Почти наверняка выиграет, но где-то через три года – именно столько тянется такого рода арбитраж. Потом еще неизвестно, заплатит ли Газпром. Будет ли что-то, что заставит его это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа

Вспомним Стокгольм. Арбитражное решение было в феврале 2018 года (Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита в размере $2,6 млрд. – Gazeta.ua). Газпром должен был с 1 марта поставлять в Украину газ. Россияне взяли у Нафтогаза предоплату – 250 миллионов долларов. А за десять минут до полуночи перед 1 марта сказали: нет, мы не будем качать. Деньги вернули, но газа не было. На улице минус 17 градусов. Надеялись, что Украина начнет отбирать транзитный газ и россияне так покажут Европе: смотрите, опять ворует. И так будет каждый раз", – отмечает эксперт.

Полное интервью с Вадимом Гламаздиным читайте в журнале "Країна"

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогаз может выиграть арбитраж у Газпрома. Но через три года - Гламаздин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

На Банковой произошли изменения

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Установили секретную линию между двумя государствами

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 11251
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 4 Просмотров: 6246
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 6003
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 5787
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 4770
Экономика
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші" 2 Просмотров: 1098
На что пойдут выделенные ко Дню Независимости деньги
На что пойдут выделенные ко Дню Независимости деньги Просмотров: 387
Украина планирует до конца года подписать "промышленный безвиз" с Евросоюзом - премьер-министр
Украина планирует до конца года подписать "промышленный безвиз" с Евросоюзом - премьер-министр Просмотров: 297
Цена на газ выросла до максимума за последние 13 лет
Цена на газ выросла до максимума за последние 13 лет Просмотров: 423
Почти все украинские теплоэлектростанции отработали свой ресурс - министр
Почти все украинские теплоэлектростанции отработали свой ресурс - министр Просмотров: 135
Больше всего комментируют
78
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
4
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
4
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
2
Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде
Голосов: 26563
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть