Нафтогаз может выиграть арбитраж у Газпрома. Но через три года - Гламаздин

Вадим Гламаздин: "В случае прекращения транзита или его оплаты Нафтогаз пойдет в арбитраж. Почти наверняка выиграет, но где-то через три года". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Достройка "Северного потока-2" лишит Украину возможности перекачивать газ в Европу. Есть большие шансы победы в суде, но судебный процесс может растянуться на годы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Если "Северный поток-2" таки завершат, у нас, скорее всего, не будет транзита для Европы, – говорит он. – Да, у нас есть соглашение до 2024 года. И в случае прекращения транзита или его оплаты Нафтогаз пойдет в арбитраж. Почти наверняка выиграет, но где-то через три года – именно столько тянется такого рода арбитраж. Потом еще неизвестно, заплатит ли Газпром. Будет ли что-то, что заставит его это сделать.

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Вспомним Стокгольм. Арбитражное решение было в феврале 2018 года (Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита в размере $2,6 млрд. – Gazeta.ua). Газпром должен был с 1 марта поставлять в Украину газ. Россияне взяли у Нафтогаза предоплату – 250 миллионов долларов. А за десять минут до полуночи перед 1 марта сказали: нет, мы не будем качать. Деньги вернули, но газа не было. На улице минус 17 градусов. Надеялись, что Украина начнет отбирать транзитный газ и россияне так покажут Европе: смотрите, опять ворует. И так будет каждый раз", – отмечает эксперт.



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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".