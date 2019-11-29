Нафтогаз хочет ареста $2,6 млрд Газпрома в Латвии

Нафтоназ требует выполнения решения арбитража. Фото: storage1.censor.net

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги в Латвии о признании и исполнении на территории Латвии решение Стокгольмского арбитража по транзитном споре от 28 февраля 2018-го. А также о принятии обеспечительных мер.

С международными стандартами финансовой отчетности "Газпром" сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

Компания изучает возможности по защите своих интересов.

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Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018-го удовлетворил требование НАК "Нафтогаз" компенсировать недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита в сумме $ 4,63 млрд долл. По результатам 2 арбитражных производств в Стокгольме Газпром уплатить $2,56 в пользу Нафтогаза. На эту сумму начисляется пеня за каждый день невыполнения арбитражного решения. В июле 2018-го Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против Газпрома. Украинская компания требует пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года. Также от российской стороны требуют возмещения $12,5 млрд. Российский Газпром в свою очередь подал иск о расторжении с Нафтогазом контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело. Нафтогаз выиграл апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража, которое касалось контрактов на поставку топлива в Украину.