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четверг, 04 марта 2021 11:45

Надежда на восстановление мировой экономики: население в пандемию накопило $2,9 трлн

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Надежда на восстановление мировой экономики: население в пандемию накопило $2,9 трлн
Домохозяйства экономили деньги, ведь коронавирус заставлял оставаться дома и воздерживаться от походов по магазинам. Фото: pixabay.com

Население крупнейших экономик мира дополнительно накопили $ 2,9 трлн во время карантина. По мнению экспертов, сбережения могут стать главным драйвером восстановления после рецессии.

По оценкам Bloomberg Economics, домохозяйства США, Китая, Великобритании, Японии и крупнейших государств еврозоны экономили деньги, ведь коронавирус заставлял оставаться дома и воздерживаться от походов по магазинам. К примеру, американцы накопили $ 1,5 трлн - вдвое больше среднегодового роста ВВП и эквивалент годовому объему производства Южной Кореи.

Китайские потребители на депозитах заработали $430 млрд, японские - $300 млрд, британские - $160 млрд. Депозиты в крупнейших экономиках еврозоны подорожали на $465 млрд.

По мнению экспертов, потребители потратят свои накопления на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт. Также люди могут решить использовать свои сбережения для погашения долга или вообще воздержаться от расходов - из-за постоянных рисков для здоровья и беспокойство из-за вялого восстановления рынка труда.

Например, в США исчерпания всех сэкономленных за прошлый год денег поможет достичь роста экономики до 9%, а не до 4,6%, как прогнозировалось раньше. Наоборот, если сбережения не расходуются, экономика, скорее всего, вырастет лишь на 2,2%.

"В среднесрочной перспективе, независимо от того, сбережения пойдут на потребление, или в уплату долга, или даже останутся в банке, это позитив для роста", - резюмирует Елена Шулятьева, старший экономист США с Bloomberg Economics.

По данным Fitch Ratings, ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%, что позволит экономике восстановиться после падения на 4,2% в прошлом году. Аналитики предполагают, что рост произойдет за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций.

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04
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