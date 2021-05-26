Начнут забирать землю, приватизированную 15 лет назад

Государство начнет возвращать участки, незаконно приватизированные 10-15 лет назад. Против нескольких тысяч человек уже открыли уголовные производства.

Автор: Елена Луценко Земельный аудит обнаружил случаи, когда землю оформляли на умерших людей

"Речь идет не о простых гражданах Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации в рамках норм, установленных Земельным кодексом. А о людях, которые злоупотребляя властью и служебным положением, воспользовались правом бесплатной приватизации десятки раз. Это когда должностные лица и члены их семей консолидировали в своих руках тысячи гектаров, используя недостатки земельного законодательства ", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Земельный аудит обнаружил случаи, когда землю оформляли на умерших. Есть примеры, когда одно лицо получало по два гектара одновременно в Карпатах, в прибрежной зоне Одесской области и в центре страны.

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"Проблема в том, что с точки зрения реализации защитной функции государства каждое дело, каждая техническая реализация занимает во времени очень большое количество процессуальных мероприятий. Важно своевременное замораживание активов, чтобы не было отчуждения и перепродажи. А дальше только через судебный порядок с соответствующими процессуальными мерами. Для нас очень важно заморозить эти активы, чтобы они не были выведены и перепроданы. А судебная система будет это отрабатывать", - добавил Лещенко.

Сейчас в государственной собственности находится 750 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее было 10 млн га земли. В 2018-2019 годах местным общинам передали 1,7 млн га, в 2020-2021 годах - 2,3 млн га.