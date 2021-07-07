Начнут выплачивать субсидии за май и июнь: почему задержали

В июле украинцам начнут выплачивать субсидии за май и июнь. Сумма выплаты составит 290 грн в месяц.

Автор: Елена Луценко Субсидии за май и июнь задержали из-за обновления данных

"Стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг на неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления. Поэтому средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц", - сообщили в Минсоцполитики.

На отопительный период субсидию для всех получателей посчитают автоматически с учетом затрат на отопление.

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Задержки с выплатами объяснили обновлением данных. Обещают перечислить необходимые средства в регионах.

85% домохозяйств не нужно подавать новые документы, им денежную поддержку окажут автоматически. Это граждане, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов. "Исключение составляют только домохозяйства, которым жилищная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме. Или была назначена по фактическому месту жительства лиц. Это арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица, индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию. Или предназначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживающих по месту регистрации ", - пояснили в Минсоцполитики.