Начинается очередной этап переговоров между Украиной и Россией по транзиту газа

Украина и Россия будут судиться по транзиту газа. Фото: Сегодня

Очередной раунд трехсторонних переговоров, посвященных транзиту российского газа в Евросоюз через газотранспортную систему Украины, состоится в Брюсселе 28 октября.

Перед трехсторонней встречей вице-президент Еврокопейской Комиссии Марош Шефчович встретится с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и директором российского "Газпрома" Алексеем Миллером, анонс события опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

В преддверии встречи Шефчович выразил надежду на развитие "конструктивного духа".

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На встрече в Брюсселе 19 сентября представители "Нафтогаза" и "Газпрома" предварительно договорились о начале предметных переговоров относительно контракта по транзиту газа из РФ в ЕС через ГТС Украины.