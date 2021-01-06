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пятница, 08 января 2021 21:10

Начать карьеру в международной компании: каких специалистов ждут на стажировку

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Начать карьеру в международной компании: каких специалистов ждут на стажировку
Международные компании приглашают присоединиться к программам стажировок. Фото: unsplash

В январе международные компании ищут на стажировку инженеров, специалистов в области управления финансами, менеджеров.

Перечень вакансий обнародовала rabota.ua.

Программа стажировки в Службе главного инженера в Nestle Ukraine (Харьков)

Международная компания, которая занимается производством пищевых продуктов и напитков, приглашает студентов принять участие в конкурсе на должность младшего специалиста Службы главного инженера, г. Харьков. Срок программы - 1 год. Основные требования: английский - Intermediate и выше; высшее техническое образование; студенты последних курсов/выпускники вузов; системность, целенаправленность, готовность к вызовам и нестандартным задачам; умение и желание работать в команде.

Стажировка в сфере управления финансами в Procter & Gamble (Киев)

Ведущая мировая компания потребительских товаров приглашает присоединиться к программе стажировки в отдел финансов. Продолжительность: 6-12 месяцев, Киев. Стажерам предлагается: постоянный тренинг; возможность получить руководящую должность после успешного завершения программы; ежемесячная зарплата: 24 тыс. грн брутто; медицинское страхование, страхование путешествий и жизни, компенсация обедов, мобильных расходов; дополнительные дни отпуска; гибкое рабочее время и возможность работать дома.

Интерн в Ernst & Young (Киев)

Международная консалтинговая компания открывает вакансию. Среди требований к кандидатам: образование - финансы/экономика; отличные аналитические, планировочные, организационные и межличностные навыки, сильные коммуникативные навыки; позитивное отношение, умение работать в коллективе; опытный пользователь ПК; свободное владение английским, украинским и русским языками.

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Стажер в Metro Cash & Carry Ukraine (Харьков)

Одна из крупнейших международных розничных компаний приглашает принять участие в программе Store Academy. Требования к кандидатам: высшее образование; выпускник 2015-2018 годов, желание работать в международной компании; владение английским на уровне Intermediate; мобильность в пределах Украины.

Стажер на руководителя магазина в JYSK (Киев)

Международная торговая сеть приглашает на 9-месячное интенсивное обучение в рамках программы стажировки в г.. Киев. Среди требований к кандидатам: опыт достижения результатов вместе со своей командой; лидерские и коммуникативные навыки; уверенность, что лучший сервис - это залог успеха; стремление занимать должность руководителя магазина после прохождения программы; умение брать ответственность за то, чтобы магазин был лучшим; преданно работать и быть примером для своей команды; желание самостоятельно принимать решения в мультизадачной и динамичной среде.

Стажер отдела маркетинга (полная занятость) в L'OREAL Ukraine (Киев)

Международная компания приглашает принять участие в программе стажировки в отделах маркетинга выпускников и студентов последних курсов и получить первый опыт работы. Продолжительность - 6 месяцев. Основные требования: высшее/студенты последних курсов - маркетинг, менеджмент, экономика, предпринимательство; опытный пользователь пакета MS Office; хорошие аналитические навыки; креативность и инновационный подход; знание английского языка на уровне Upper-Intermediate.

Самые высокие зарплаты в 2020 году предлагали IТ-специалистам и работникам авиасферы.

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