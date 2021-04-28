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среда, 28 апреля 2021 10:32

Начали выплачивать карантинные 8 тыс. грн

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Начали выплачивать карантинные 8 тыс. грн
Помощь 8 тыс грн одноразовая. Фото: Елена Луценко

200 млн грн выделил Пенсионный фонд Украины на карантинные выплаты. ФЛПам и работникам в красных карантинных зонах заплатят по 8 тыс грн.

Прием заявок на в помощь начался 19 апреля. 270 тыс. желающих уже подали заявки, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Средства должны поступить в течение 10 дней, если все данные заполнены правильно.

Помощь одноразовая. Также предприниматели и работники могут получить помощь из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет такое решение.

Карантинные 8 тыс грн можно оформить через портал или приложение Дія. НБУ освободил банки от комиссии за переводы ФЛПам, которые будут осуществляться через электронные платежи.

Предприниматели и наемные работники из регионов, которые в феврале-марте находились в красной зоне и уже вышли, также получат 8 тыс. грн помощи от государства.

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На программу поддержки ФЛП этой весной потратят 3 млрд грн.

Не получат компенсации предприниматели, которые зарегистрировались менее трех месяцев назад, одновременно являются наемными работниками и оплатили ЕСВ меньше, чем за шесть месяцев.

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