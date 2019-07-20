Нацбанк выпустил монету в честь автора украинской азбуки

Нацбанк выпустил новую памятную монету. Фото: Journalist.

Нацбанк выпустил памятную монету в честь писателя и переводчика Пантелеймона Кулиша. Он был автором первой фонетической азбуки для украинского языка, которая лежит в основе современного правописания.



Она появится в обороте с 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху слева - малый Государственный Герб Украины с надписью "Украина, 2 гривны, 2019" (слева на зеркальном фоне) и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Справа - вышитое полотенце и цитата из письма Кулиша к жене Ганне Барвинок: "Совсем другое было бы дело, если бы мы едиными устами и единым сердцем трудились над пробуждением общественно-национального сознания в Украине".

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На реверсе монеты изображен портрет Кулиша, слева от которого буквы алфавита, справа - надписи: годы его жизни 1819,1897 и Пантелеймон Кулиш.





Пантелеймон Кулиш - одна из самых колоритных фигур в свое время в украинской литературе. Он автор фонетического правописания, который стал основой современного украинского правописания, первого украинского исторического романа ( "Черная рада"), отец украинского художественного перевода (переводил произведения Шекспира, Байрона, Гейне, Гете, Шиллера, первым перевел Библию на украинском языке). Проводил активную деятельность по формированию в общественном сознании убеждения о жизненной необходимости развития национальной литературы, украинского языка, без нормального функционирования которого на всех уровнях прогресс нации невозможно.