Нацбанк установил самый низкий курс доллара за 10 месяцев

Доллар подешевел на 10 коп. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 10 мая установил курс доллара на уровне 26,24 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,40 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,42 грн, продают по 26,49 грн.

За евро предлагают 29,50 грн. Продают по 29,66 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали. Уже второй месяц подряд население покупает валюты больше, чем продает. В апреле купили $1,205 млрд, продали - $1,089 млрд.