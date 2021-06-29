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среда, 30 июня 2021 07:10

Нацбанк снизил курс доллара

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Нацбанк снизил курс доллара
Доллар подешевел на 22 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 30 июня установил курс доллара на уровне 27,17 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 44 коп. Стоит 32,30 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,06 грн. Продают по 27,18 грн.

За евро предлагают 32,34 грн. Продают по 32,40 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
30
июня

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