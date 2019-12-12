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пятница, 13 декабря 2019 07:10

Нацбанк снизил курс доллара перед выходными

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Нацбанк снизил курс доллара перед выходными
Доллар подешевел на 4 коп. Фото: Слово і ДІло

Национальный банк Украины на 13 декабря установил курс доллара на уровне 23,56 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 26,24 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,39 грн. Продают по 23,46 грн.

За евро предлагают 25,91 грн. Продают по 26,05 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
13
декабря

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