Нацбанк шокировал курсом доллара

Доллар подешевел на 17 коп. Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины на 5 июля установил курс доллара на уровне 25,87 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 29,20 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,79 грн, продают по 26,05 грн.

За евро предлагают 29,05 грн. Продают по 29,48 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Доллар стоит дешевле всего с апреля 2018-го. Дешеветь доллар начал в конце июля. В июне, наоборот, курс рос. 5 июня составлял 27,20 грн/долл. С начала года доллар упал на 6,6%, или на 1,81 грн. 1 января стоил 27,68 грн.