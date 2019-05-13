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вторник, 14 мая 2019 07:10

Нацбанк шокировал курсом доллара

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Нацбанк шокировал курсом доллара
Доллар подешевел на 9 коп. Фото: Погляд

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 26,11 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,36 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,23 грн, продают по 26,28 грн.

За евро предлагают 29,36 грн. Продают по 29,47 грн.

Российский рубль скупают и продают по 39 коп.

В прошлом году в Украине зарегистрировали 5143 миллионера и 3 миллиардера. В общем подали почти 529 тыс. налоговых деклараций и задекларировали 83,6 млрд грн дохода. Это на 26 млрд грн больше, чем в 2017-м, сообщила Государственная фискальная служба. Больше всего миллионеров в Киеве - 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.

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