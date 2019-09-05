Нацбанк сделал первый шаг к снижению процентов по кредитам

Нацбанк с 6 сентября снижает учетную ставку с 17% до 16,5% годовых.
Регулятор принял такое решение, ведь продолжает смягчать монетарную политику из-за ожидания замедления инфляции до 5%, сообщили 5 сентября во время брифинга НБУ.
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В Нацбанке отметили, что учетную ставку будут снижать дальше при условии замедления инфляции.
Ранее глава НБУ Яков Смолий объяснял, что до конца 2020-го учетную ставку ожидают на уровне 9%. К концу 2021-го - 8%.
Учетная ставка - ориентир для определения банками процентных ставок по депозитам и кредитам. Если ставка упадет до 9%, ипотека подешевеет до 12-13% годовых. Сегодня ее предлагают под 20 и более процентов.
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