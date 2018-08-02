Нацбанк сбивает курс миллионами долларов

Регулятор удовлетворил 35 заявок участников аукциона. Таким образом, продал $100 млн. Фото: Zik

Сегодня, 2 августа, Нацбанк на аукционе продал $100 млн.

Объем аукциона регулятор установил на уровне до $100 млн. Заявки на участие подали 44 участника рынка на общую сумму в $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$ до 27,01 грн/$, сообщили в пресс-службе НБУ.

Регулятор удовлетворил 35 заявок участников аукциона. Таким образом, продал $100 млн.

Средневзвешенный курс нацвалюты по результатам аукциона составил 27,00 грн за долл.

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Нацбанк провел аукцион, чтобы стабилизировать курс гривны. Она начала обесцениваться около 2 недель назад.

С целью сглаживания валютных колебаний НБУ с 23 июля на рынке продал $148 млн.

Во втором квартале 2018 года обменный курс гривны к доллару ожидается на уровне 28,63 грн - такие результаты дал опрос специалистами Национального банка 665 руководителей предприятий в 22 регионах Украины.