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четверг, 30 мая 2019 07:11

Нацбанк резко опустил гривну

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Нацбанк резко опустил гривну
Доллар подорожал на 28 коп. Фото: politeka.net

Национальный банк Украины на 30 мая установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 28 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 21 коп. Стоит 29,76 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,53 грн, продают по 26,64 грн.

За евро предлагают 29,52 грн. Продают по 29,70 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Государственные средства неэффективно использует Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов.

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Дата
30
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