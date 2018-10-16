Нацбанк пытается удержать курс валют

Национальный банк Украины на 17 октября установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 4 коп. Стоит 32,36 грн.
Курс российского рубля - 40 коп.
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В обменниках доллар покупают по 28 грн, продают по 28,04 грн.
За евро предлагают 32,36 грн. Продают по 32,43 грн.
Российский рубль скупают и продают по 42 коп.
В Украине с 26 млн работников около 8 миллионов получают зарплату в конверте. То есть почти каждый третий работник. За каждого неоформленного сотрудника штраф составляет 111,6 тыс. грн. За недопуск проверяющего работодатель должен уплатить штраф в 390 тыс. грн.
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