Нацбанк пытается удержать курс валют

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 774
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 594
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 873
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 4680
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2340
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
5
8
4
6
8
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
Видео
Все видео
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4365
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 432
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 07:10

Нацбанк пытается удержать курс валют

  Комментировать
Нацбанк пытается удержать курс валют
Доллар подорожал на 1 коп., евро - на 4 коп. Фото: Вільне.ІНФО

Национальный банк Украины на 17 октября установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 32,36 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине массово закрывают банковские отделения

В обменниках доллар покупают по 28 грн, продают по 28,04 грн.

За евро предлагают 32,36 грн. Продают по 32,43 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

В Украине с 26 млн работников около 8 миллионов получают зарплату в конверте. То есть почти каждый третий работник. За каждого неоформленного сотрудника штраф составляет 111,6 тыс. грн. За недопуск проверяющего работодатель должен уплатить штраф в 390 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк пытается удержать курс валют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Фрески с крупнейшего столичного собора забрал Эрмитаж

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

Самое читаемое
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28795
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26372
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 23043
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 22248
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19562
Экономика
Дефицит товарооборота в Украине повысился до $5 млрд
Дефицит товарооборота в Украине повысился до $5 млрд Просмотров: 99
Термальный источники, катание на лыжах: курорты определились с ценами на новогодние праздники
Термальный источники, катание на лыжах: курорты определились с ценами на новогодние праздники Просмотров: 342
Министр объяснил, как украинцы будут получать субсидии в следующем году
Министр объяснил, как украинцы будут получать субсидии в следующем году Просмотров: 855
Полиция возбудила уголовное дело: подозрение в мошенничестве по исполнительному производству по делу "Нибулон" против "Райз"
Полиция возбудила уголовное дело: подозрение в мошенничестве по исполнительному производству по делу "Нибулон" против "Райз" Просмотров: 99
Изъято очередную партию незаконных сигарет с оккупированных территорий
Изъято очередную партию незаконных сигарет с оккупированных территорий Просмотров: 54
Больше всего комментируют
20
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
10
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Голосов: 17898
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua