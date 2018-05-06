Нацбанк пытается удержать курс валют

Национальный банк Украины на 7 мая установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это столько же, как было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро не подорожал. Стоит 31,48 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 25,06 грн, продают по 26,15 грн.
За евро предлагают 31,20. Продают по 31,40 грн.
Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.
В проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы говорится, что в следующем году доллар в среднем будет стоить 30,5 грн. В 2020-м курс доллара установят на уровне 31,4 грн. В 2021 году доллар в среднем подорожает на 40 коп. Будет стоить 31,8 грн за долл.
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