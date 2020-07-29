Нацбанк пытается удержать курс доллара

За сутки доллар не изменился. Стоит 27,68 грн. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 27,68 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 32,46 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,59 грн. Продают по 27,67 грн.

За евро предлагают 32,17 грн. Продают по 32,31 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.